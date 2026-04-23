Asambleísta de RC causa polémica por hombre sin camisa durante una sesión del Pleno

Un hombre desnudo apareció en la cuenta de la asambleísta Nuria Butiñá.

Nueva polémica envuelve a la asambleísta Nuria Butiñá, del Movimiento Revolución Ciudadana. En la cuenta de Zoom de la legisladora apareció la imagen de un hombre sin camisa durante la sesión virtual de la Asamblea Nacional del miércoles 22 de abril.

El incidente generó una ola de críticas en redes sociales. Incluso algunos legisladores, como Andrés Castillo (ADN), tomaron una captura de pantalla y la difundieron desde sus cuentas.

Hasta este jueves 23 de abril la legisladora no se ha pronunciado al respecto.

Segundo incidente en cuatro meses

Esta no es la primera ocasión en la que la legisladora se ve envuelta en una polémica. En diciembre del 2025 ya fue blanco de críticas por un tema similar.

En esa ocasión, un joven apareció acostado en una cama durante una sesión virtual. Entonces la legisladora se justificó alegando que era su hijo.