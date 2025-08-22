Mishel Mancheno denuncia a la asambleísta Nuria Butiñá por presunto cobro de diezmos

La asambleísta Mishel Mancheno denunció cobros de diezmos por parte de una asambleísta correísta.

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, del movimiento ADN, presentó una denuncia ante e el Comité de Ética por presuntos cobros de diezmos por parte de la legisladora de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá.

En un video publicado en su red social de X, la asambleísta Mancheno, señaló que "diezmos, amenazas y abusos, eso es lo que no puede repetirse en la Asamblea Nacional".

La denuncia fue presentada, por que un exasesor de la legisladora correísta "denunció que le solicitaron entregar parte de su sueldo, alterar declaraciones juramentadas y soportar hostigamiento permanente", señaló Mancheno.

"La legisladora Nuria Butiñá exigió aportes indebidos, amenazó y hostigó a un exasesor". Existen pruebas claras que confirman estos hechos, según la asambleísta denunciante.

"No vamos a permitir que el poder se use para abusar ni atropellar. La Asamblea debe ser sinónimo de ética y respeto", puntualizó Mancheno.