Asambleístas que busquen candidaturas deberán renunciar antes del 17 de agosto

Los asambleístas que aspiren a postularse como candidatos en las próximas elecciones deberán renunciar a sus cargos hasta el 17 de agosto de 2026.

Esto se debe a que el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) establece que la inscripción de candidaturas es del 2 al 17 agosto de 2026. Por ello, los funcionarios que deseen postularse deben dejar sus cargos antes de ese periodo.

La normativa electoral

La obligación de renunciar no es nueva y responde a lo establecido en el Código de la Democracia, que señala que las autoridades en funciones deben separarse de sus cargos dentro de los plazos fijados antes de inscribir una candidatura.

Esta medida busca garantizar igualdad de condiciones entre los aspirantes y evitar el uso de recursos públicos en campaña.

Relación con el calendario electoral

El calendario del CNE establece que la inscripción de candidaturas se realizará entre agosto y septiembre de 2026, por lo que la renuncia previa es un paso obligatorio para quienes ocupan cargos públicos.

Además, las elecciones están previstas para el 29 de noviembre de 2026, donde se elegirán autoridades locales y miembros del CPCCS.

Calendario Elecciones Seccionales 2027 (CNE) Compartir Calendario Elecciones Seccionales 2027 CNE

La medida implica que varios legisladores que busquen participar en elecciones seccionales deberán dejar sus funciones con anticipación, lo que podría generar movimientos dentro de la Asamblea Nacional.

Este escenario suele reconfigurar las fuerzas políticas y activar suplencias en el Legislativo.