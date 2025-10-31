¿Cuántos asambleístas pedirán licencia para la campaña en la consulta popular y referéndum?

La Asamblea Nacional espera tener la lista definitiva de los legisladores para el inicio de la campaña.

Hasta el momento siete legisladores de la Asamblea Nacional solicitaron licencia sin sueldo para comenzar a participar en la campaña electoral por el 'Sí' y por el 'No' en la consulta popular y referéndum. Son seis de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y uno del bloque Revolución Ciudadana (RC).

Ese número de solicitudes de licencia sin sueldo ingresaron por la Secretaría General de la Asamblea Nacional hasta el 30 de octubre de 2025. Una vez que se cumple este trámite también se notifica a la Asamblea Nacional.

Según las reglas vigentes, el presidente de la Asamblea puede conceder licencias de hasta 30 días, y para ausencias mayores (hasta 90 días en un año) requiere autorización del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Durante el tiempo de la licencia, el curul será ocupado por el suplente correspondiente.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) se iniciará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2025. En ese marco, los legisladores piden la licencia para poder participar activamente en estas actividades.

Por parte de ADN, el primer solicitante fue el asambleísta por Guayas, Francisco Ceballos Macías, quien ingresó la solicitud sin dar declaraciones. Por parte de RC, el legislador Héctor Rodríguez, de Pichincha, presentó la solicitud indicando que la tomará desde el 5 de noviembre, es decir el primer día laborable del mes.

Según el coordinador de la bancada RC, Juan Andrés González, al menos la mitad de los 31 legisladores de ese bloque solicitarán licencia sin sueldo. González indicó que retomará sus funciones el 17 de noviembre.

El movimiento Pachakutik, integrado por las legisladoras Mariana Yumbay, Dina Farinango y el asambleísta Alex Toapanta, también prepara solicitudes de licencia, luego de una reunión el 30 de octubre con su coordinador nacional, Guillermo Churuchumbi.