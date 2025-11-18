Así puede pagar la multa y obtener el certificado de votación provisional si no votó

Quienes no sufragaron en la consulta popular y referéndum, pueden obtener un certificado de votación provisional

En la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre del 2025 se registró cerca de un 20% de ausentismo, es decir de personas que no acudieron a votar.

Las personas que no sufragaron podrán solicitar el certificado de votación provisional, un documento válido para trámites públicos y privados mientras.

Este documento tiene una validez de 90 días. Luego de que las personas paguen la multa por no haber votado, podrán sacar el certificado de votación definitivo.

¿Dónde obtener el certificado provisional?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que toda persona que no votó o extravió su certificado puede acercarse a cualquier delegación provincial electoral para obtener el documento provisional.

También pueden solicitar ese documento de manera virtual, a través de la página web del CNE o de la aplicación móvil del organismo electoral.

Para usar la plataforma digital, se debe crear un usuario y contraseña, ingresar al sistema y solicitar el certificado. El trámite es gratuito.

¿Cómo pagar la multa por no votar?

Quienes no acudieron a sufragar deberán cancelar una multa equivalente al 10% del salario básico unificado, es decir, 47 dólares.

Según explicó William Cadena, de la Unidad Técnica de Procesos Electorales del CNE en Pichincha, la cancelación de la multa puede realizarse en cualquier red de pagos autorizada, sin restricciones de entidad.

¿Por qué ganó el 'No' en la consulta y referéndum?

Según CNE, hasta consolidar toda la información, las notificaciones con las multas comenzarán a llegar entre febrero y abril del 2026.

Hasta que la multa se refleje en el sistema, los ciudadanos deben solicitar el certificado provisional en las delegaciones del CNE o por la vía digital. Solo luego del pago de la multa podrán obtener el certificado de votación definitivo.

Los vocales de mesa que no asistieron, no se capacitaron o se ausentaron el día del proceso también serán sancionados. El CNE notificará las sanciones en abril del próximo año.