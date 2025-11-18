Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

Quito, Guayaquil...; así fueron los resultados de la consulta en las capitales de cada provincia

El CNE concluyó el escrutinio del 100% de actas de la consulta y referéndum en 17 de las 24 provincias del país, este 18 de noviembre.

La consulta popular y referéndum, impulsado por Daniel Noboa, se realizó el domingo 16 del noviembre del 2025.

CNE

Autor

Redacción Teleamazonas.com y EFE

Actualizada:

18 nov 2025 - 10:39

Unirse a Whatsapp

El 'No' en la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente Daniel Noboa se consolida luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el escrutinio del 100% de actas en 17 de las 24 provincias del país, este martes 18 de noviembre del 2025.

La ciudadanía rechazó las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, tuvieron un mayor porcentaje de 'NO'.

Según datos del CNE, con corte a las 10:00 de este martes 18 de noviembre del 2025, el rechazo en la pregunta de las bases extranjeras alcanza un 60,84% y lo de la Asamblea Constituyente un 61,83%, respectivamente.

En la pregunta con la que Noboa buscaba dejar de financiar a los partidos políticos con dinero público, el 'No' logró 58,31% y el 'Sí', 41,69%, mientras que en la que apuntaba a reducir de 151 a 73 los integrantes de la Asamblea Nacional, el 'No' alcanzó el 53,71 % frente a un 46,29 % del 'Sí'.

Si bien la mayoría de provincias rechazaron en general las propuestas de Noboa, Tungurahua fue la única en la que ganó el 'Sí' en todas las preguntas.

Según los datos del CNE, los resultados de la consulta y referéndum en las capitales de las provincias son:

Quito

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 43,58%

No: 56,42%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 48,17%

No: 51,83%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 53,13%

No: 46,87%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 41,57%

No: 58,43%

Guayaquil

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 44,82%

No: 55,18%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 46,50%

No: 53,50%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 50,73%

No: 49,27%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 43,52%

No: 56,48%

Cuenca

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 40,99%

No: 59,01%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 45,27%

No: 54,73%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 51,33%

No, 48,63%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 37,92%

No: 62,08%

Guaranda

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 29,39%

No: 70,61%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 32,01%

No: 67,99%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 37,58%

No: 62,42%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 28,57%

No: 71,43%

Azogues

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 52,67%

No: 47,33%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 56,30%

No: 43,70%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 61,95%

No: 38,05%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 49,69%

No: 50,31%

Tulcán

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 41,56%

No: 58,44%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 46,02%

No: 53,98%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 52,18%

No: 47,82%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 39,73%

No: 60,27%

Latacunga

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 39,62%

No: 60,38%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 44,36%

No: 55,64%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 51,39%

No: 48,61%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 38,83%

No: 61,17%

Riobamba

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 52,16%

No: 47,84%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 57,13%

No: 42,87%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 62,73%

No: 37,27%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 50,75%

No: 49,25%

Machala

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 41,12%

No: 58,88%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 43,68%

No: 56,32%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 48,33%

No: 51,67%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 40,93%

No: 59,07%

Esmeraldas

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 44,86%

No: 55,14%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 45,70%

No: 54,30%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 49,47%

No: 50,53%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 42,88%

No: 57,12%

Ibarra

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 40,36%

No: 59,64%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 44,68%

No: 55,32%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 49,32%

No: 50,68%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 39,89%

No: 60,11%

Loja

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 53,95%

No: 46,05%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 59,66%

No: 40,34%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 65,77%

No: 34,23%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 53,20%

No: 46,80 %

Babahoyo

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 40.10%

No: 59,90%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 40,88%

No: 59,12%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 44,59%

No: 55,41%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 38,93%

No: 61,07%

Portoviejo

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 33,10%

No: 66,90%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 34,99%

No: 65,01%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 38,03%

No: 61,97%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 31,68%

No: 68,32%

Macas

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 38,33%

No: 61,67%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 40,86%

No: 59,14%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 46,17%

No: 53,83%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 38,17%

No: 61,83%

Tena

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 52,12%

No: 47,88%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 54,32%

No: 45,68%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 60,20%

No: 39,80%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 52,58%

No: 47,42%

Puyo

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 49,78%

No: 50,22%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 52,96%

No: 47,04%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 58,20%

No: 41,80%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 49,16%

No: 50,84%

Ambato

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 54,63%

No: 45,37%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 59,17%

No: 40,83%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 65,35%

No: 34,65%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 53,52%

No: 46,48%

Zamora

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 53,68%

No: 46,32%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 57,42%

No; 42,58%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 62,92%

No: 37,08%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 53,22%

No: 46,78%

San Cristóbal

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 51,59%

No: 48,41%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 57,30%

No: 42,70%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 60,97%

No: 39,03%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 51,77%

No: 48,23%

Nueva Loja

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 26,52%

No: 73,48%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 28,73%

No: 71,27%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 33,37%

No: 66,63%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 26,80%

No: 73,20%

Francisco de Orellana

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 31,59%

No: 68,41%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 33,98%

No: 66,02%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 39,33%

No: 60,67%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 31,68%

No: 68,32%

Santo Domingo

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 41,19 %

No: 58,81%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 43,76%

No: 56,24%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 49,32%

No: 50,68%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 41,56%

No: 58,44%

Salinas

Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

Sí: 38,94%

No: 61,06%

Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

Sí: 40,17%

No: 59,83%

Pregunta C, reducción de asambleístas

Sí: 44,23%

No: 55,77%

Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

Sí: 37,25%

No: 62,75%

Te puede interesar