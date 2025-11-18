Quito, Guayaquil...; así fueron los resultados de la consulta en las capitales de cada provincia
El CNE concluyó el escrutinio del 100% de actas de la consulta y referéndum en 17 de las 24 provincias del país, este 18 de noviembre.
La consulta popular y referéndum, impulsado por Daniel Noboa, se realizó el domingo 16 del noviembre del 2025.
18 nov 2025 - 10:39
El 'No' en la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente Daniel Noboa se consolida luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el escrutinio del 100% de actas en 17 de las 24 provincias del país, este martes 18 de noviembre del 2025.
La ciudadanía rechazó las cuatro preguntas, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, tuvieron un mayor porcentaje de 'NO'.
Según datos del CNE, con corte a las 10:00 de este martes 18 de noviembre del 2025, el rechazo en la pregunta de las bases extranjeras alcanza un 60,84% y lo de la Asamblea Constituyente un 61,83%, respectivamente.
En la pregunta con la que Noboa buscaba dejar de financiar a los partidos políticos con dinero público, el 'No' logró 58,31% y el 'Sí', 41,69%, mientras que en la que apuntaba a reducir de 151 a 73 los integrantes de la Asamblea Nacional, el 'No' alcanzó el 53,71 % frente a un 46,29 % del 'Sí'.
Si bien la mayoría de provincias rechazaron en general las propuestas de Noboa, Tungurahua fue la única en la que ganó el 'Sí' en todas las preguntas.
Según los datos del CNE, los resultados de la consulta y referéndum en las capitales de las provincias son:
Quito
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 43,58%
No: 56,42%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 48,17%
No: 51,83%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 53,13%
No: 46,87%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 41,57%
No: 58,43%
Guayaquil
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 44,82%
No: 55,18%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 46,50%
No: 53,50%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 50,73%
No: 49,27%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 43,52%
No: 56,48%
Cuenca
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 40,99%
No: 59,01%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 45,27%
No: 54,73%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 51,33%
No, 48,63%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 37,92%
No: 62,08%
Guaranda
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 29,39%
No: 70,61%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 32,01%
No: 67,99%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 37,58%
No: 62,42%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 28,57%
No: 71,43%
Azogues
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 52,67%
No: 47,33%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 56,30%
No: 43,70%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 61,95%
No: 38,05%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 49,69%
No: 50,31%
Tulcán
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 41,56%
No: 58,44%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 46,02%
No: 53,98%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 52,18%
No: 47,82%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 39,73%
No: 60,27%
Latacunga
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 39,62%
No: 60,38%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 44,36%
No: 55,64%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 51,39%
No: 48,61%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 38,83%
No: 61,17%
Riobamba
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 52,16%
No: 47,84%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 57,13%
No: 42,87%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 62,73%
No: 37,27%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 50,75%
No: 49,25%
Machala
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 41,12%
No: 58,88%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 43,68%
No: 56,32%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 48,33%
No: 51,67%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 40,93%
No: 59,07%
Esmeraldas
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 44,86%
No: 55,14%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 45,70%
No: 54,30%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 49,47%
No: 50,53%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 42,88%
No: 57,12%
Ibarra
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 40,36%
No: 59,64%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 44,68%
No: 55,32%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 49,32%
No: 50,68%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 39,89%
No: 60,11%
Loja
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 53,95%
No: 46,05%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 59,66%
No: 40,34%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 65,77%
No: 34,23%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 53,20%
No: 46,80 %
Babahoyo
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 40.10%
No: 59,90%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 40,88%
No: 59,12%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 44,59%
No: 55,41%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 38,93%
No: 61,07%
Portoviejo
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 33,10%
No: 66,90%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 34,99%
No: 65,01%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 38,03%
No: 61,97%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 31,68%
No: 68,32%
Macas
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 38,33%
No: 61,67%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 40,86%
No: 59,14%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 46,17%
No: 53,83%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 38,17%
No: 61,83%
Tena
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 52,12%
No: 47,88%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 54,32%
No: 45,68%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 60,20%
No: 39,80%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 52,58%
No: 47,42%
Puyo
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 49,78%
No: 50,22%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 52,96%
No: 47,04%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 58,20%
No: 41,80%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 49,16%
No: 50,84%
Ambato
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 54,63%
No: 45,37%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 59,17%
No: 40,83%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 65,35%
No: 34,65%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 53,52%
No: 46,48%
Zamora
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 53,68%
No: 46,32%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 57,42%
No; 42,58%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 62,92%
No: 37,08%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 53,22%
No: 46,78%
San Cristóbal
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 51,59%
No: 48,41%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 57,30%
No: 42,70%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 60,97%
No: 39,03%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 51,77%
No: 48,23%
Nueva Loja
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 26,52%
No: 73,48%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 28,73%
No: 71,27%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 33,37%
No: 66,63%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 26,80%
No: 73,20%
Francisco de Orellana
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 31,59%
No: 68,41%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 33,98%
No: 66,02%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 39,33%
No: 60,67%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 31,68%
No: 68,32%
Santo Domingo
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 41,19 %
No: 58,81%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 43,76%
No: 56,24%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 49,32%
No: 50,68%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 41,56%
No: 58,44%
Salinas
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
Sí: 38,94%
No: 61,06%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
Sí: 40,17%
No: 59,83%
Pregunta C, reducción de asambleístas
Sí: 44,23%
No: 55,77%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
Sí: 37,25%
No: 62,75%
