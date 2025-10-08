Ataque a caravana presidencial: Se investiga si hubo negligencia en el traslado de Noboa a Cañar

La caravana presidencial fue atacada por manifestantes en Cañar, el martes 7 de octubre

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la Casa Militar investiga si hubo o no irresponsabilidad o negligencia en el traslado del presidente Daniel Noboa en Cañar, donde fue atacado por manifestantes.

Una caravana en la que viajaba el presidente, Daniel Noboa, fue atacada en el sector de El Tambo, en la provincia de Cañar, el martes 7 de octubre del 2025, en medio del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra de la eliminación del subsidio del diésel.

Sobre el ataque a la caravana presidencial, Reimberg informó que Casa Militar realiza una investigación interna y reiteró que “no se permitirá ningún acto de violencia contra el Presidente ni contra los ecuatorianos”.

"Hay una investigación casa adentro, Casa Militar tendrá que demostrar la seguridad que había para que el Presidente pase”, señaló el titular de la Cartera de Estado.

“La investigación es para determinar si se tomaron las medidas de seguridad necesarias para el paso del Presidente. No creo que tome mucho tiempo investigar si hubo algún acto de irresponsabilidad o negligencia", añadió.

Por este caso, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia por intento de asesinato al Presidente.

Los vehículos de la caravana fueron atacados, Las ventanas y parabrisas quedaron destrozados por el impacto de rocas. Cinco personas fueron detenidas por ese hecho.

"Aparecieron 500 personas y estuvieron lanzando piedras y hay signos de balas en el carro del Presidente", dijo Manzano.