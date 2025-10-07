Panamá y Perú condenan ataque a la caravana presidencial de Daniel Noboa en Cañar

El vehículo en el que viajaba el presidente Noboa fue atacado por presuntos manifestantes en Cañar.

Los gobiernos de Panamá y Perú condenaron este martes 7 de octubre del 2025 el ataque contra la caravana en la que viajaba el presidente Daniel Noboa en la provincia de Cañar, en el sur del país.

En un comunicado oficial, la Cancillería de Panamá expresó su condena a los actos de violencia contra la caravana de Noboa "durante su reciente recorrido por la provincia de Cañar", a la vez que hizo un llamado de respeto del orden democrático en Ecuador.

"Panamá llama al respeto y al orden constitucional y a siempre dirimir las diferencias de forma pacífica y dialogada", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

"Panamá exhorta (a) una pronta recuperación del clima de paz y convivencia democrática, privilegiando siempre los canales institucionales y el respeto al Estado de derecho", concluye la nota oficial.

El Gobierno de Perú también se pronunció al respecto con un mensaje en su cuenta de X en el que "condena enérgicamente" los actos de violencia perpetrados hoy en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Señaló que los ataques "son inaceptables" en un orden democrático "e incompatibles con el ejercicio de los derechos ciudadanos".

OEA condenó ataque

Por su parte, Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), "condenó enérgicamente el ataque de hoy contra la caravana del Presidente del Ecuador, Daniel Noboa.

Expreso mi solidaridad con el Presidente, el Gobierno y el pueblo del Ecuador, quienes una vez más demuestran resiliencia frente a la violencia y la intolerancia.

Estos actos de violencia constituyen un atentado contra la democracia, la estabilidad y el espíritu de convivencia pacífica que deben prevalecer en nuestras sociedades.

Hacemos un llamado a todos en el Ecuador a mantener un espíritu de diálogo pacífico y apego a los principios democráticos", escribió el alto funcionario.

Denuncia de Manzano

La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, anunció este martes que presentó una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, después de que la caravana en la que hacía su recorrido en el sur del país fuera atacada por supuestos manifestantes.

El mandatario salió ileso y estuvo presente en el evento que estaba previsto, y posteriormente, dijo la ministra, ha seguido cumpliendo su agenda "con normalidad". Sin embargo, señaló que lo ocurrido no va a "quedar en la impunidad".