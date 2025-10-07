Ministra Manzano denuncia en Fiscalía intento de asesinato del Presidente tras ataque en Cañar

El presidente Daniel Noboa llegó a Cañar para entregar laboratorios a instituciones con bachillerato técnico.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia por intento de asesinato al presidente Daniel Noboa.

Una caravana en la que viaja el Primer Mandatario fue ataca en el sector de El Tambo, provincia de Cañar, en medio de protestas en contra de la eliminación del subsidio del diésel.

Los vehículos de la caravana fueron atacados, dejando ventanas y parabrisas destrozados por el impacto de rocas.

"Aparecieron 500 personas y estuvieron lanzando piedras y hay signos de balas en el carro del Presidente", dijo Manzano. Aunque añadió que él está bien y continúa con su agenda regular.

A causa de estos hechos la Ministra presentó la querella en la Fiscalía. Y precisó que hay cinco personas detenidas por la Policía Nacional.

"Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad", escribió la Presidencia.

Y añadió que "todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato".