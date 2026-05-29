Augusto Barrera declina su candidatura a la Alcaldía de Quito
El exalcalde de Quito emitió un comunicado en el que indica que no será candidato a la alcaldía de la capital en las próximas elecciones seccionales.
Augusto Barrera declina su candidatura a la Alcaldía de Quito
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Actualizado:
29 may 2026 - 06:06
El exalcalde de Quito, Augusto Barrera, anunció que no será candidato a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026.
En un comunicado emitido en redes sociales, Barrera enumeró las problemáticas por las que, a su parecer, atraviesa la capital.
"(Quito) enfrenta graves problemas de seguridad, movilidad, desempleo, fragmentación social y pérdida de horizonte estratégico. A ello se suma un clima de polarización, incertidumbre y crisis institucional", escribió.
Barrera agradeció a quienes lo invitaron a participar
Aseguró que, "tras varios días de reflexión", tomó la decisión de no participar en el próximo proceso electoral y añadió que la ciudad exige unidad, articulación y serenidad.
El exalcalde también expresó su agradecimiento a las organizaciones políticas que lo invitaron a participar, a las personas y colectivos que le manifestaron su respaldo.
"Más allá de la coyuntura electoral, seguiré comprometido con mantener viva una agenda de futuro para la ciudad, trabajando y aportando desde los distintos espacios", concluyó.
Augusto Barrera fue alcalde de Quito entre 2009 y 2014.
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