Augusto Barrera declina su candidatura a la Alcaldía de Quito

El exalcalde de Quito, Augusto Barrera, anunció que no será candidato a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026.

En un comunicado emitido en redes sociales, Barrera enumeró las problemáticas por las que, a su parecer, atraviesa la capital.

"(Quito) enfrenta graves problemas de seguridad, movilidad, desempleo, fragmentación social y pérdida de horizonte estratégico. A ello se suma un clima de polarización, incertidumbre y crisis institucional", escribió.

Barrera agradeció a quienes lo invitaron a participar

Aseguró que, "tras varios días de reflexión", tomó la decisión de no participar en el próximo proceso electoral y añadió que la ciudad exige unidad, articulación y serenidad.

El exalcalde también expresó su agradecimiento a las organizaciones políticas que lo invitaron a participar, a las personas y colectivos que le manifestaron su respaldo.

"Más allá de la coyuntura electoral, seguiré comprometido con mantener viva una agenda de futuro para la ciudad, trabajando y aportando desde los distintos espacios", concluyó.

Augusto Barrera fue alcalde de Quito entre 2009 y 2014.