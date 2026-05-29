De Machala para el mundo: Bananerito alentará a Ecuador en el Mundial 2026
Bananerito, la famosa mascota oficial de Orense, confirmó que viajará a Estados Unidos para alentar a La Tri en el Mundial 2026.
Bananerito alentará a Ecuador en el Mundial
@Bananerito2009
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Actualizado:
29 may 2026 - 10:09
Bananerito viajará al Mundial 2026 para alentar a Ecuador. La mascota oficial de Orense, club de la Serie A de la LigaPro, lo dio a conocer en sus redes sociales este viernes 29 de mayo.
"Modo Tri: Activado. Con los colores de mi país y el escudo de mi club en el pecho, alentaré a mi país en el evento deportivo más importante del mundo. Estamos listos para hacer historia", escribió Bananerito en su cuenta de X junto a varias fotografías con la camiseta de La Tri y el escudo de Orense.
Asimismo, en un video de TikTok, Bananerito resaltó: "compartiré junto a mis compatriotas y llevaré la alegría, la pasión y el orgullo de un país que nunca deja de creer".
De acuerdo con un comunicado, la mascota oficial de Orense llevará toda la pasión, energía y emoción a las sedes de Estados Unidos, Kansas, Columbus, Filadelfia y Nueva York. Siempre acompañando a la Tricolor.
Bananerito se ha convertido en la mascota más famosa de Ecuador, es reconocido por sus pasos de baile y actuaciones en los estadios donde juegue el club machaleño, al que acompaña desde su fecha de fundación, el 15 de diciembre de 2009.
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