De Machala para el mundo: Bananerito alentará a Ecuador en el Mundial 2026

Bananerito viajará al Mundial 2026 para alentar a Ecuador. La mascota oficial de Orense, club de la Serie A de la LigaPro, lo dio a conocer en sus redes sociales este viernes 29 de mayo.

"Modo Tri: Activado. Con los colores de mi país y el escudo de mi club en el pecho, alentaré a mi país en el evento deportivo más importante del mundo. Estamos listos para hacer historia", escribió Bananerito en su cuenta de X junto a varias fotografías con la camiseta de La Tri y el escudo de Orense.

Asimismo, en un video de TikTok, Bananerito resaltó: "compartiré junto a mis compatriotas y llevaré la alegría, la pasión y el orgullo de un país que nunca deja de creer".

De acuerdo con un comunicado, la mascota oficial de Orense llevará toda la pasión, energía y emoción a las sedes de Estados Unidos, Kansas, Columbus, Filadelfia y Nueva York. Siempre acompañando a la Tricolor.

Partidos de Ecuador - Mundial 2026 Partidos de Ecuador en la Fase de Grupos - Mundial 2026 Partido Fecha Hora (Ecuador) Estadio Ecuador vs. Costa de Marfil Domingo 14 de junio de 2026 18:00 Lincoln Financial Field Ecuador vs. Curazao Sábado 20 de junio de 2026 19:00 Arrowhead Stadium Ecuador vs. Alemania Jueves 25 de junio de 2026 15:00 MetLife Stadium

Bananerito se ha convertido en la mascota más famosa de Ecuador, es reconocido por sus pasos de baile y actuaciones en los estadios donde juegue el club machaleño, al que acompaña desde su fecha de fundación, el 15 de diciembre de 2009.