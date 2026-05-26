Metro de Quito y los intentos de ampliar su ruta hacia el norte

El Metro de Quito viaja de Quitumbe a El Labrador.

El Metro de Quito recorre 22 kilómetros de norte a sur, de la estación El Labrador a Quitumbe y viceversa. Pero su ampliación se ha discutido prácticamente desde que se inició su construcción.

El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la ampliación del Metro de Quito volvió a poner sobre la mesa un proyecto que ha sido mencionado por distintas autoridades desde incluso antes de que el sistema subterráneo empezara a operar oficialmente.

Aunque el Metro comenzó a funcionar para pasajeros en diciembre de 2023, las propuestas para extender la línea hacia el norte la ciudad aparecieron varios años atrás y han atravesado cambios de alcaldes, gobiernos nacionales, estudios técnicos y discusiones sobre financiamiento.

Historial de planes para llevar el Metro de Quito hacia el norte

La idea de ampliar el Metro hacia el norte de Quito empezó a tomar fuerza mientras aún se construía la primera línea.

Uno de los primeros proyectos planteados fue llevar el sistema desde la estación El Labrador hasta La Ofelia, una zona considerada estratégica por la conexión con rutas urbanas e interparroquiales.

En 2019, durante la transición entre las alcaldías de Mauricio Rodas y Jorge Yunda, autoridades municipales hablaban de estudios preliminares para extender el trazado hasta sectores como Carcelén y Carapungo.

En ese momento también se mencionó que el Gobierno Central apoyaría el financiamiento de la obra.

“Sería un error no continuar con esta obra. Tenemos los implementos y los técnicos, lo que debemos hacer es seguir creciendo”, dijo en ese momento Yunda, con la intención de usar la misma tuneladora y la fábrica de dovelas con las que se construyó la primera línea del subterráneo.

Primer ofrecimiento de Pabel Muñoz

En agosto de 2023 el alcalde Pabel Muñoz ya hablaba de la posibilidad de que el Metro de Quito se extienda a Calderón.

“Esta parroquia tiene un 35% de más población que Latacunga y tiene muchas necesidades y, una de esas, es el transporte público”, dijo en ese momento el Burgomaestre.

De inicio se contempló que la segunda línea del subterráneo llegue a La Ofelia, pero Muñoz insistió en que debía ser hasta Calderón, "donde hay medio millón de habitantes y, por eso, se trabaja en la planificación de esta iniciativa”.

Muñoz precisó que tras el inicio de operaciones del Metro en diciembre "inmediatamente debe pensarse en la extensión, que son obras de largo alcance, pero requiere una planificación anticipada. La idea es que llegue al redondel de Carapungo, esto cambiará la connotación llegada a la capital por el norte de la ciudad y no sea necesariamente Carcelén, es decir, hasta el terminal terrestre debe estar ubicado en este sector en unión con el Metro de Quito".

Primer ofrecimiento de Noboa

Noboa ya se refirió a este tema en diciembre de 2024 durante la sesión solemne por los 490 años de Fundación de Quito.

En esa ocasión, dijo que hay el compromiso de que el Gobierno aportará con recursos para que el Metro llegue hasta Calderón, en el extremo norte de Quito.

"Tenemos que hacerlo llegar hasta Calderón. El Metro de Quito sin una parada en Calderón está incompleto, como lo conversé ayer, tiene mi compromiso para trabajar y que Calderón tenga acceso al Metro", dijo Noboa en la Sesión Solemne de 2024.

Segundo ofrecimiento de Noboa

Noboa volvió a hablar del Metro de Quito y su extensión hasta la parroquia de Calderón. Lo hizo el 3 de enero de 2025 en el Dispensario del Seguro Social Campesino de San Miguel del Común.

Noboa enfatizó que la ampliación de este sistema de transporte subterráneo será asumido por el Gobierno central.

“Nosotros nos encargaremos. ¿Por qué? Porque también la conectividad es esencial. Calderón tiene que estar conectado. Mucha gente que vive en Calderón trabaja en la ciudad de Quito, no tiene transporte público adecuado. Esto va a ahorrarle tiempo a la gente, le va a ahorrar dinero y al mismo tiempo van a poder tener una vida más digna”, dijo el Mandatario.

Tercer ofrecimiento de Noboa

En su Informe a la Nación, Noboa volvió a referirse a la ampliación del Metro de Quito y aseguró que se iniciará "en este periodo".

"La capital a la cual defendimos con nuestras vidas, para que no sea destruida de nuevo, merece tener transporte público de primer nivel", dijo Noboa en la Asamblea.

Avance de los estudios técnicos del Metro hacia La Ofelia y Calderón

Los estudios para la ampliación del Metro hacia La Ofelia están en marcha, según Muñoz registran un avance del 25%.

Muñoz adelantó que insistirá al Ministerio de Finanzas para la cooperación con recursos para esta obra de la capital.

"Sin estudios no hay obra y ya se contrató los estudios", añadió Muñoz este martes 26 de mayo de 2026.

El Municipio de Quito adjudicó el contrato a la empresa española Técnica y Proyectos S.A., pero solo se contempla la ampliación hasta La Ofelia.

Se prevé que los estudios estén listos en febrero de 2027 y permitan calcular el monto exacto que costará la ampliación del subterráneo.