Pirotecnia en Quito: Ordenanza prohíbe el uso de explosivos sonoros

El Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza municipal que prohibe el uso de pirotecnia en Quito.

El Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza que limita el uso de artefactos explosivos, como tumbacasas y voladores, en Quito. La decisión se tomó este martes 26 de mayo de 2026.

La normativa recibió 18 votos a favor. Con la aprobación queda prohibido el uso de artefactos explosivos como tumbacasas, voladores y otros productos pirotécnicos que generan detonaciones intensas.

¿Qué prohíbe la nueva ordenanza en Quito?

La regulación apunta especialmente a la pirotecnia de alto impacto auditivo, debido a sus efectos en:

Personas sensibles al ruido

Niños

Adultos mayores

Animáles domésticos y fauna urbana

Además, la normativa establece controles para la fabricación y comercialización de estos productos.

Venta solo en locales autorizados

Según la ordenanza, la fabricación y venta de pirotecnia únicamente podrá realizarse en establecimientos autorizados que cuenten con Licencia Única de Actividad Económica (LUAE).

También queda prohibida la comercialización en el comercio minorista informal y en los trabajadores autónomos.

La nueva regulación también impulsa el reemplazo progresivo de los fuegos artificiales tradicionales por espectáculos tecnológicos y efectos lumínicos.

Entre las alternativas planteadas están:

Shows de drones

Mapping

Iluminación LED

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que la aprobación de la ordenanza fue posible gracias a la “voluntad política” del Concejo Metropolitano.

Además, aseguró que el Municipio buscará acompañar a los artesanos vinculados a esta actividad para encontrar alternativas económicas.

“La actividad artesanal podría ser apoyada por el Municipio para encontrar en conjunto nuevas salidas”, indicó.

Habrá controles en todo el Distrito

Las autoridades informaron que varias entidades municipales coordinarán operativos de control para verificar el cumplimiento de la normativa.

Quienes infrinjan estas disposiciones enfrentarán sanciones económicas que van desde los tres hasta los cinco salarios básicos unificados. Es decir, desde USD 1.446 hasta USD 2.410.

Las infracciones leves, que implican usar artículos no autorizados en el espacio público, se multarán con tres salarios; mientras que las infracciones muy graves, que incluyen vender explosivos a menores de edad o usarlos en lugares cerrados sin permiso, alcanzarán la sanción máxima de cinco salarios básicos.