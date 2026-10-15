Blanca López renunció a su cargo como concejal de Guayaquil

Blanca López, concejal de Guayaquil, puso su renuncia al cargo este jueves 15 de octubre del 2026.

Blanca López, concejal de Guayaquil por el movimiento Revolución Ciudadana presentó su renuncia al cargo este jueves 15 de octubre del 2026.

El Concejo cambió el orden del día de la sesión de este jueves para incluir como sexto punto la renuncia de López.

Según su carta, la renuncia se debe a motivos personales. De acuerdo con la normativa vigente, su alterno, Alberto Cajamarca Alarcón, sería quien asuma el cargo en su reemplazo.

¿Quién es Blanca López?

La funcionaria fue electa concejal de Guayaquil en las Elecciones Seccionales de 2023, como representante de la circunscripción urbana 1 por el movimiento Revolución Ciudadana.

A sus 23 años se convirtió en vicealcaldesa de la ciudad, convirtiéndose así en la primera mujer más joven en ocupar ese cargo en la historia de la ciudad.

Estuvo en la vicealcaldía entre 2023 y 2025, cuando fue reemplazada por la actual vicealcaldesa, Tatiana Coronel.

Entre 2025 y 2026, formó parte de diferentes comisiones municipales, entre ellas las de Ambiente, Planificación y Presupuesto, Proyectos de Desarrollo Urbano, Mercados y Seguridad Alimentaria, y Protección Social y Desarrollo Infantil.