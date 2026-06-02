Pedido de juicio político contra de la exministra Inés Manzano pasó la revisión de CAL

La exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el pedido de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, según informó este martes 2 de junio del 2026 el asambleísta Blasco Luna (RC).

La solicitud de enjuiciamiento político fue presentada por los asambleístas Blasco Luna Arévalo y Lenin Barreto Zambrano, del movimiento Revolución Ciudadana, el pasado 27 de mayo.

A Manzano se la acusa de incumplimiento de funciones relacionado con el desembolso de recursos públicos a favor de la empresa Progen durante la crisis energética de Ecuador.

El CAL resolvió este martes enviar la documentación a la Comisión de Fiscalización para que continúe el proceso. Ese órgano legislativo debe pronunciarse en los próximos cinco días.