Pedido de juicio político contra de la exministra Inés Manzano pasó la revisión de CAL
El asambleísta Blasco Luna informó que el CAL calificó el pedido de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano
La exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional.
API
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Actualizado:
02 jun 2026 - 13:54
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el pedido de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, según informó este martes 2 de junio del 2026 el asambleísta Blasco Luna (RC).
La solicitud de enjuiciamiento político fue presentada por los asambleístas Blasco Luna Arévalo y Lenin Barreto Zambrano, del movimiento Revolución Ciudadana, el pasado 27 de mayo.
A Manzano se la acusa de incumplimiento de funciones relacionado con el desembolso de recursos públicos a favor de la empresa Progen durante la crisis energética de Ecuador.
El CAL resolvió este martes enviar la documentación a la Comisión de Fiscalización para que continúe el proceso. Ese órgano legislativo debe pronunciarse en los próximos cinco días.
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