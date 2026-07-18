Hallan arsenal oculto en la Penitenciaría del Litoral y frustran presunta masacre

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó este sábado 18 de julio del 2026 que las Fuerzas Armadas localizaron una caleta antigua en el interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde se ocultaba un arsenal de armas y explosivos.

Según el funcionario, entre el material decomisado se encontraron fusiles, pistolas, municiones de diferentes calibres, granadas, lanzagranadas, explosivos, mechas lentas y detonantes.

Aseguró que este armamento "podría haber sido utilizado para crear un problema o un amotinamiento severo" dentro del centro penitenciario.

Loffredo señaló que el hallazgo fue posible gracias a labores de inteligencia y a los controles permanentes que realizan las Fuerzas Armadas en las cárceles bajo su custodia.

Gobierno afirma que se evitó una masacre

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que información de inteligencia policial permitió conocer que el arsenal estaba destinado a perpetrar una masacre entre grupos delictivos que operan al interior de la Penitenciaría del Litoral.

De acuerdo con Reimberg, el presunto enfrentamiento iba a involucrar a los pabellones ocupados por las estructuras criminales conocidas como Los Duendes, Boxeadores y Freddy Kruger, contra Los Choneros, Lobos Boxeadores y Los Lobos.

El ministro destacó que el trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía permitió ubicar las caletas y decomisar el armamento antes de que fuera utilizado.

Bloque de Seguridad destaca coordinación institucional

Tras el operativo, Reimberg afirmó que la coordinación entre las instituciones del Bloque de Seguridad permitió frustrar un hecho de grandes proporciones y mantener el control dentro del sistema penitenciario.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el operativo ni precisaron cuándo habría estado previsto el presunto ataque.