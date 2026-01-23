CAL inadmite juicio político contra vocales del Cpccs por falta de requisitos

CAL decide no dar trámite a la solicitud de juicio político contra miembros del Cpccs

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió este viernes 23 de enero del 2026 inadmitir la solicitud de juicio político presentada por el legislador Luis Fernando Molina en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La decisión se tomó luego de analizar un informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que asegura que la solicitud presenta graves inconsistencias técnicas en el cumplimiento de los requisitos de validez.

La solicitud buscaba llevar a juicio a los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.

Inconsistencias técnicas detectadas

Durante el proceso de validación, se determinó que la solicitud carece de la firma electrónica del proponente en el documento principal, constando únicamente en un memorando del DTS. Asimismo, el análisis técnico reveló que de las 46 firmas presentadas: