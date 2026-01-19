¿Qué sigue en el concurso para Fiscal tras la designación de la Comisión de Selección?

El pasado 14 de enero de 2025, los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal fueron designados.

Han pasado 8 meses desde que Diana Salazar renunció como fiscal general y Ecuador aún no tiene a una autoridad titular en este Ministerio Público.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) lleva adelante un concurso público designar al nuevo Fiscal General, pero aún debe superar seis etapas.

Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, prevé que la selección de la nueva autoridad termine en agosto de 2026. Así lo indicó, este lunes 19 de enero, Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica que da seguimiento al concurso.

Una de las acciones que ya se realizó dentro del proceso fue la designación del la Comisión Ciudadana de Selección conformada por 10 titulares y 10 suplentes.

A través de un sorteo público desarrollado, el miércoles 14 de enero, se escogió a esta Comisión que se encargará de llevar a cabo el concurso público, elaborar el cronograma, el plan de trabajo, postulación, veeduría e impugnación.

Luego de que se escogió a la Comisión Ciudadana de Selección, se deberán superar las siguientes seis etapas:

Fase de convocatoria y postulación.

Admisibilidad y reconsideración.

Calificación de méritos y recalificación.

Escrutinio público e impugnación ciudadana; y,

Oposición y recalificación.

Elección y designación.

Convocatoria y postulación

Primero, el Cpccs debe realizar una convocatoria a escala nacional y a través de las sedes diplomáticas en el exterior. Los interesados pueden postular con sus expedientes hasta 10 días después de la convocatoria.

Admisibilidad y reconsideración

Una vez terminada la fase de presentación de postulaciones, la Comisión Ciudadana de Selección con el apoyo del equipo técnico, dentro de diez días, a partir de la entrega de los expedientes verificará el cumplimiento de requisitos y la inexistencia de prohibiciones e inhabilidades establecidas para el cargo de cada uno de los postulantes.

Luego, en tres días, la Comisión Ciudadana de Selección emitirá la resolución con el listado de los postulantes admitidos. Los aspirantes que se consideren afectados por la resolución podrán solicitar una reconsideración en tres días tras la notificación.

Calificación de méritos

La Comisión Ciudadana de Selección con el apoyo del equipo técnico calificará los méritos de los postulantes en 10 días. Aquí se analizará la formación académica y experiencia laboral. El Reglamento establece 10 materias relevantes del Derecho, 22 categorías de méritos a calificarse y 10 acciones afirmativas por un punto cada una.

Las calificaciones podrán ser apeladas ante el pleno del Cpccs, que será la última instancia. Los postulantes que se consideren afectados tienen un plazo de tres días tras la notificación para solicitar la recalificación, que se resolverá en cinco días.

Escrutinio público e impugnación ciudadana

En esta fase, la ciudadanía y a las organizaciones sociales podrán presentar sus objeciones respecto a los postulantes. El Pleno del Cpccs realizará la convocatoria pública y las impugnaciones podrán presentarse en el término de cinco días y por cinco causales:

Falta de cumplimiento de requisitos legales

Falta de probidad o idoneidad

Estar incursos en prohibiciones

Haber omitido información relevante

Haber falsificado o alterado documentos

Los postulantes impugnados deberán presentar sus pruebas de descargo y su contestación por escrito, después de lo cual la Comisión señalará el día y la hora para la audiencia pública.

Oposición y recalificación

Los postulantes que superaron las fases anteriores deberán rendir un examen escrito, cuya valoración máxima es de 30 puntos, y una prueba oral, que equivaldrá 20 puntos.

Para la prueba escrita se destinará un cuestionario de opción múltiple de 60 preguntas, elaborado por un equipo de 30 docentes expertos en seis áreas del Derecho (Penal, Procesal, Gestión Pública, Constitucional y Derechos Humanos).

El banco de preguntas que crearán será de 3 000 interrogantes y los postulantes podrán solicitar una recalificación, en caso de ser necesario, en un término de tres días a partir de la notificación de resultados.

Mientras que en el caso del examen oral el Equipo de Expertos Catedráticos elaborará casos hipotéticos para sus resolución y presentación en simulación de audiencia.

En el concurso público de oposición y méritos se calificará a las y los postulantes sobre un total de 100 puntos posibles, 50 puntos de los cuales corresponderán a la calificación de méritos y 50 puntos a fase de oposición, que se dividirá en 30 puntos la prueba escrita y 20 la prueba oral.

Elección y designación

Tras terminar la fase de oposición, el Cpccs tendrá dos días para designar al candidato con mayor puntaje como la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

En caso de un empate en la calificación de dos o más candidatos calificados se realizará un sorteo con la presencia de un notario público designado.

Proclamados los resultados definitivos del concurso se remitirá de forma inmediata el nombre del Fiscal General a la Asamblea Nacional para su posesión.