Firmas de 16 asambleístas de la RC dejan sin efecto juicio político contra consejeros del Cpccs
La decisión fue adoptada por recomendación del informe técnico-jurídico emitido por la Unidad Técnica Legislativa (UTL).
CAL decide no dar trámite a la solicitud de juicio político contra miembros del Cpccs
Fernando Sandoval
Actualizada:
12 ene 2026 - 13:23
Por 16 firmas inconsistentes de asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) se dejó sin efeto la solicitud de juicio político contra cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Ante estas inconsistencias el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió no dar paso al procedimiento de juicio político en contra de Xavier Fantoni Baldeón, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto, Jazmín Lilibeth Enríquez Castro, David Alejandro Rosero Minday y Piedad del Rocío Cuarán Rosero.
La decisión fue adoptada por recomendación del informe técnico-jurídico emitido por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el cual concluyó que la solicitud presentada no cumple con los requisitos constitucionales y legales para su admisión a trámite.
Los 16 asambleístas de la RC que presentaron inconsistencias relacionadas con la integridad de la firma electrónica, son:
- Blasco Remigio Luna Arévalo
- Janeth Paola Cabezas Castillo
- Ricardo Armando Patiño Aroca
- Milena Cristina Jácome Benites
- Héctor Guillermo Valladarez González
- Roque Martín Ordoñez Quezada
- Lenin Daniel Barreto Zambrano
- Sara Noemí Cabrera Chacón
- Josefina Germania Romero Poguillo
- Héctor Eduardo Rodríguez Chávez
- Marcos Humberto Alvarado Espinel
- Jahiren Elizabeth Noriega Donoso
- Juan Kleiner Guzmán Cruz
- Lizardo Manuel Casanova Montesinos
- Ronal Eduardo González Valero
- María Verónica Íñiguez Gallardo
Además, según el informe de la UTL la solicitud de enjuiciamiento político carece de uniformidad en la identificación de la autoridad sujeta al proceso.
