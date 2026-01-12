Firmas de 16 asambleístas de la RC dejan sin efecto juicio político contra consejeros del Cpccs

CAL decide no dar trámite a la solicitud de juicio político contra miembros del Cpccs

Por 16 firmas inconsistentes de asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) se dejó sin efeto la solicitud de juicio político contra cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Ante estas inconsistencias el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió no dar paso al procedimiento de juicio político en contra de Xavier Fantoni Baldeón, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto, Jazmín Lilibeth Enríquez Castro, David Alejandro Rosero Minday y Piedad del Rocío Cuarán Rosero.

La decisión fue adoptada por recomendación del informe técnico-jurídico emitido por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el cual concluyó que la solicitud presentada no cumple con los requisitos constitucionales y legales para su admisión a trámite.

Los 16 asambleístas de la RC que presentaron inconsistencias relacionadas con la integridad de la firma electrónica, son:

Blasco Remigio Luna Arévalo

Janeth Paola Cabezas Castillo

Ricardo Armando Patiño Aroca

Milena Cristina Jácome Benites

Héctor Guillermo Valladarez González

Roque Martín Ordoñez Quezada

Lenin Daniel Barreto Zambrano

Sara Noemí Cabrera Chacón

Josefina Germania Romero Poguillo

Héctor Eduardo Rodríguez Chávez

Marcos Humberto Alvarado Espinel

Jahiren Elizabeth Noriega Donoso

Juan Kleiner Guzmán Cruz

Lizardo Manuel Casanova Montesinos

Ronal Eduardo González Valero

María Verónica Íñiguez Gallardo

Además, según el informe de la UTL la solicitud de enjuiciamiento político carece de uniformidad en la identificación de la autoridad sujeta al proceso.