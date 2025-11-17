Cancillería de Ecuador anuncia cupos para iniciar una carrera de servicio público en el exterior

La Canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, en el lanzamiento del concurso

La Cancillería de Ecuador anunció el lanzamiento del concurso público de méritos y oposición para el Ingreso a la Sexta Categoría, Tercer Secretario, del Servicio Exterior Ecuatoriano.

El concurso anunciado por Cancillería permitirá el acceso de 20 nuevos profesionales nacionales al curso de formación diplomática que se impartirá en la Academia Diplomática ‘Galo Plaza Lasso’ desde el próximo año.

Los requisitos para aplicar son certificado de registro de un título académico de tercer nivel otorgado por la SENESCYT, a través del Sistema Nacional de información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE); certificado de conocimiento de un idioma extranjero, nivel C1 del Marco Común Europeo; la cédula de la nacionalidad ecuatoriana y mayoría de edad.

Las personas interesadas podrán registrarse sin ningún costo del 25 al 27 de noviembre y presentar sus postulaciones del 28 de noviembre al 2 de diciembre. En esta convocatoria nacional, los aspirantes serán evaluados en Quito, Guayaquil y Cuenca mediante una prueba psicométrica, una prueba psicológica, una prueba escrita y una prueba oral.

Los contenidos abarcarán historia, geografía y cultura general del Ecuador; economía, comercio exterior y realidad social del país; realidad internacional contemporánea; y movilidad humana y la realidad migratoria actual, entre otros temas.

Todos los detalles del proceso y el cronograma establecido pueden ser consultados en la convocatoria al Concurso, difundida a través del sitio web destinado por la Cancillería, https://concursosextacategoria.cancilleria.gob.ec/, el cual será el único medio para el registro y la postulación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana invita a la ciudadanía a postularse para optar por esta alternativa de servicio público que significa la oportunidad de ingresar a la carrera del Servicio Exterior.