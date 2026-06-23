Elección Cpccs 2027: Cronograma tras cierre de inscripciones

En noviembre de 2026 se realizará la elección de los vocales del CPCCS,

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerrará la fase de postulación de candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a las 18:00 del jueves 25 de junio de 2026.

Hasta el lunes 22 de junio se habían inscrito 19 personas y este martes 23 se conoció la inscripción de Ramiro Rivera, exdiputado y empresario de Ecuador. Una vez que se cierre el proceso de inscripciones se inicia un nuevo proceso.

Con el fin de cumplir con el plazo para entregar los expedientes físicos, el organismo electoral arranca de inmediato con un riguroso cronograma técnico para definir quiénes aparecerán finalmente en la papeleta de las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027.

Pasos tras el cierre de inscripciones

De acuerdo con el Calendario de Elecciones del CPCCS oficial emitido por el CNE, estos son los pasos obligatorios que se ejecutarán a continuación:

Revisión técnica y legal: Una comisión especializada analizará cada carpeta para constatar el cumplimiento de los requisitos.

Una analizará cada carpeta para constatar el Filtro de prohibiciones: Se verificará minuciosamente que ningún postulante registre afiliación o directivas en partidos políticos durante los últimos cinco años.

Se verificará minuciosamente que ningún postulante registre durante los últimos cinco años. Notificación de informes: El Pleno del CNE sesionará para aprobar el informe con el listado preliminar de admitidos y rechazados.

El Pleno del CNE para aprobar el informe con el de admitidos y rechazados. Fase de impugnación ciudadana: Los nombres habilitados se publicarán para que cualquier ciudadano u organización social pueda interponer objeciones fundamentadas.

Los se publicarán para que cualquier ciudadano u pueda interponer objeciones fundamentadas. Resolución de recursos: El CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolverán las apelaciones legales interpuestas por los postulantes descalificados.

El (TCE) resolverán las interpuestas por los postulantes descalificados. Listado definitivo: Una vez agotadas las instancias jurídicas, las autoridades electorales proclamarán la lista oficial de candidatos.

El proceso avanza bajo el escrutinio de veedurías ciudadanas acreditadas que vigilarán la transparencia de cada etapa.

Los candidatos definitivos que superen estos filtros institucionales competirán en las urnas el domingo 14 de febrero de 2027, día en que los ecuatorianos elegirán a los siete nuevos vocales del CPCCS mediante listas equitativas de hombres, mujeres y representantes de pueblos y nacionalidades.