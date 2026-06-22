19 candidatos se han inscrito para las siete vocalías del Cpccs

19 personas han presentado su candidatura para las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de este lunes 22 de junio de 2026.

Nueve de las candidaturas se registraron en Guayas y el resto en Pichincha, Manabí y Tungurahua.

Las postulaciones se recibirán en el CNE hasta el 25 de junio. Los postulantes no podrán haber pertenecido a partidos políticos en los últimos cinco años.

Los postulantes deberán someterse a una fase de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades, procedimiento que permitirá definir el listado oficial de candidatos que participarán en las elecciones.

El organismo electoral informó que el formulario único de postulación, así como el reglamento y el instructivo que regulan el proceso, estarán disponibles para consulta y descarga en el portal web del CNE.

Los ciudadanos podrán presentar en expediente físico de postulación en la Secretaría General del CNE, en las secretarías de las 24 delegaciones provinciales electorales o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.