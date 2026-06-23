Jorge Yunda: 'No puedes recuperar la seguridad haciendo marchas contra el Gobierno'

Jorge Yunda aseguró que la seguridad debe entablarse conjuntamente con el Gobierno.

Que no se puede recuperar la seguridad haciendo marchas contra el Gobierno Nacional, dijo el exalcalde de Quito, Jorge Yunda.

Yunda emitió estas declaraciones el 22 de junio de 2026, durante una entrevista en un programa digital.

Yunda busca regresar a la Alcaldía de Quito

Al ser consultado sobre la seguridad en la capital, el exalcalde aseguró que la seguridad debe entablarse conjuntamente con el Gobierno Nacional.

"No puedes hacerlo saliendo a hacer marchas contra el Gobierno", dijo.

En abril de 2026, Yunda anunció su candidatura para la Alcaldía de Quito, cuyas elecciones se realizarán el 29 de noviembre de este año.