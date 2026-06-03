Concurso de fiscal General: aprueban informe final de méritos tras recalificaciones

Los miembros de la Comisión de Selección del Fiscal General del Estado aprobaron el informe final de recalificación de méritos del concurso.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado aprobó este 3 de junio de 2026, el informe final de méritos y recalificación.

Dicha instancia aceptó parcialmente 12 de las 22 solicitudes de recalificación de méritos presentadas por los postulantes. Una de las rechazadas fue del aspirante José de la Gasca.

Los resultados de la recalificación de méritos se publicarán una vez que la comisión notifique a los participantes.

El informe sobre esta fase del concurso será enviado al pleno del Consejo, para avanzar a la etapa de impugnación.

En esa etapa, los ciudadanos pueden presentar sus impugnaciones a los 28 postulantes, en el término de cinco días.