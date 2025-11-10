CNE confirmó que se podrá votar con las cédulas o pasaportes caducados este 16 de noviembre

La cédula o el pasaporte son documentos necesarios para poder ejercer el derecho al voto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó, este lunes 10 de noviembre de 2025, que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto presentando su cédula de identidad o pasaporte, sin importar si estos se encuentran vigentes o caducados.

La presentación de estos documentos de identidad es obligatorio para poder sufragar en el referéndum y consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre.

La medida busca facilitar la participación ciudadana y garantizar que ningún votante quede impedido de sufragar por motivos administrativos.

“Estos documentas podrán estar caducados”, confirmó el CNE. Sin embargo, el organismo electoral dijo que “los datos de las identificaciones deberán estar legibles para que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto puedan distinguir la foto del sufragante”.

El proceso de votación se desarrollará de 07:00 a 17:00 en el territorio nacional, mientras que en el exterior los ecuatorianos podrán sufragar de 09:00 a 19:00, según el huso horario de cada país.