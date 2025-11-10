Termina la impresión de las papeletas para la consulta popular y referéndum

Concluyó la impresión de papeletas para la consulta popular y referéndum en Ecuador.

Los ecuatorianos irán a las urnas el domingo 16 de noviembre de 2025 para votar por la consulta popular y referéndum. Las papeletas se terminaron de imprimir este lunes 10 de noviembre de 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el 100%de las papeletas bicolor terminaron de imprimirse en el Instituto Geográfico Militar (IGM).

Lo mismo ocurrió con los documentos electorales. También las papeletas en Braile, para personas con discapacidad visual, están listas.

Las fundas transportadoras y señalética electoral está completa y los paquetes para el exterior han sido enviados a sus destinos.

Mientras que aún se cumple con el envío de paquetes electorales a nivel nacional, alcanzando un 61,56% de su total.

Los paquetes electorales están casi completos. Según el CNE, su integración alcanza el 97,51% y el envío será paulatino de acuerdo con la ubicación geográfica de los recintos electorales.

El domingo 9 de noviembre se llevó a cabo el simulacro nacional de la consulta popular y referéndum, en el que se pusieron a prueba los elementos técnicos, logísticos, operativos, tecnológicos y humanos.