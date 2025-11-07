¿Cuál es la sanción para miembros de Juntas Receptoras del Voto que no se capaciten?

Hasta el 15 de noviembre se podrán capacitar los miembros de las Juntas Receptoras del Voto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó este viernes 7 de noviembre del 2025 las sanciones económicas para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto que no cumplan con su capacitación para la Consulta Popular y Referéndum del 16 de noviembre de 2025, promovida por el presidente Daniel Noboa.

Según el CNE, la capacitación se realiza de forma presencial en las 24 Delegaciones Provinciales y en puntos estratégicos establecidos por la organización. Los ecuatorianos designados en el exterior también podrán hacerlo en las oficinas consulares. Además, se impartirá un refuerzo virtual.

Desde el pasado mes de octubre y hasta el 15 de noviembre del 2025, día de las votaciones, los miembros de mesa deberán asistir a las capacitaciones obligatorias impartidas por los técnicos del CNE.

Según el organismo electoral, en total 291 080 ciudadanos fueron designados para integrar las 41 993 Juntas Receptoras del Voto a escala nacional y en el exterior en la jornada electoral del próximo 16 de noviembre en Ecuador.