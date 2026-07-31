CNE aprobó la convocatoria para las elecciones seccionales; esto es lo que debe saber

Las votacones seccionales están previstas para noviembre de 2026

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este viernes 31 de julio del 2026, la convocatoria a las elecciones seccionales 2027 y del Cpccs,

Con esta decisión el domingo 29 de noviembre la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a los nuevos alcaldes, prefecto, miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana

Para este proceso democrático 13’ 827 643 personas están habilitadas para sufragar y elegir un total de 5 749 autoridades en todo el país. Entre ellas constan:

23 prefectos

222 alcaldes

909 concejales urbanos

457 concejales rurales

4 131 vocales de juntas parroquiales rurales

Siete consejeros del Cpccs

Del total de electores, 13'331.335 sufragarán en Ecuador y 496 308 lo harán desde el exterior, distribuidos en las tres circunscripciones especiales.

Las nuevas autoridades serán responsables de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, además de integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el nuevo período.

La posesión de las autoridades electas está prevista para el 14 de mayo de 2027, con lo que concluirá oficialmente el proceso electoral.

Presupuesto para organizar las elecciones

El organismo electoral aprobó un presupuesto de USD 102'365.407,35 para organizar las Elecciones Seccionales y del Cpccs 2027.

Los recursos financiarán la impresión de papeletas, capacitación, logística electoral, seguridad, fortalecimiento tecnológico, voto en el exterior, campañas informativas, debates, promoción de candidaturas del Cpccs y el pago a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV).