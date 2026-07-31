Roglic es baja para la Clásica de San Sebastián tras un atropello

El ciclista esloveno Primoz Roglic anunció que no tomará la salida el sábado en la Clásica de San Sebastián de España debido a un atropello sufrido recientemente en un entrenamiento.

Roglic debía correr, en el País Vasco, por primera vez junto a su compañero belga Remco Evenepoel, segundo clasificado del reciente Tour de Francia y que intentará convertirse en el primer corredor en ganar cuatro veces esta emblemática clásica.

"Fui atropellado por un coche hace unos días. Desgraciadamente no participaré en San Sebastián (...) No es la mejor situación, pero así es la vida", escribió el corredor del Red Bull Bora este viernes en Instagram.

El esloveno acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece con un gran hematoma en su muslo derecho.

Roglic, de 36 años, también se declaró baja para la Vuelta a Burgos, en la que debía participar a principios de agosto.

Su objetivo ahora es concentrar esfuerzos en su recuperación para la Vuelta a España, que ganó en cuatro ocasiones y cuya edición de 2026 empieza el 22 de agosto en Mónaco.