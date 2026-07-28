¿Tiene multas electorales pendientes? Así puede consultar y pagar sus valores ante el CNE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó un código QR para verificar en línea las deudas por multas electorales.
Las personas pueden consultar si tienen multas pendinetes en el CNE.
CNE
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Actualizado:
28 jul 2026 - 21:11
Las personas que deseen conocer si mantienen multas electorales pendientes pueden realizar la consulta a través de la plataforma digital del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El organismo electoral habilitó un código QR para concultar las deudas pendientes por multas. Tras el escaneo, se redirige a la página web de consultas. Una vez dentro del portal, el usuario debe seleccionar la opción 'Consulta de multas'.
Posteriormente, será necesario ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento, para luego hacer clic en el botón 'Validar'.
Tras completar estos pasos, el sistema mostrará un recuadro con el nombre del ciudadano y el estado de sus obligaciones.
Si existen valores pendientes, aparecerá el monto correspondiente; en caso contrario, se visualizará el mensaje: 'No mantiene valores pendientes de pago en el Consejo Nacional Electoral'.
¿Cómo pagar las multas electorales?
Si la consulta refleja una deuda, el pago puede realizarse a través de la Red Facilito, disponible a escala nacional, lo que permite cancelar los valores sin necesidad de acudir directamente a las oficinas del organismo electoral.
¿Por qué se generan las multas electorales?
Una de las causas más comunes de estas obligaciones es no haber acudido a sufragar durante los últimos procesos electorales. En esos casos, el CNE registra una multa por no votar, pues el sufragio es obligatorio.
También se imponen multas a miembros de las Juntas Receptoras del Voto que no se capacitan o que no acuden a los recintos electorales el día de las votaciones.
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