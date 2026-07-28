¿Tiene multas electorales pendientes? Así puede consultar y pagar sus valores ante el CNE

Las personas que deseen conocer si mantienen multas electorales pendientes pueden realizar la consulta a través de la plataforma digital del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo electoral habilitó un código QR para concultar las deudas pendientes por multas. Tras el escaneo, se redirige a la página web de consultas. Una vez dentro del portal, el usuario debe seleccionar la opción 'Consulta de multas'.

Posteriormente, será necesario ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento, para luego hacer clic en el botón 'Validar'.

Tras completar estos pasos, el sistema mostrará un recuadro con el nombre del ciudadano y el estado de sus obligaciones.

Si existen valores pendientes, aparecerá el monto correspondiente; en caso contrario, se visualizará el mensaje: 'No mantiene valores pendientes de pago en el Consejo Nacional Electoral'.

¿Cómo pagar las multas electorales?

Si la consulta refleja una deuda, el pago puede realizarse a través de la Red Facilito, disponible a escala nacional, lo que permite cancelar los valores sin necesidad de acudir directamente a las oficinas del organismo electoral.

¿Por qué se generan las multas electorales?

Una de las causas más comunes de estas obligaciones es no haber acudido a sufragar durante los últimos procesos electorales. En esos casos, el CNE registra una multa por no votar, pues el sufragio es obligatorio.

También se imponen multas a miembros de las Juntas Receptoras del Voto que no se capacitan o que no acuden a los recintos electorales el día de las votaciones.