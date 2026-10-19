Elecciones para el Cpccs no se realizarán en Cuba y Venezuela confirmó el CNE 

La impresión de papeletas electorales se inició el 5 de octubre del 2026.

Las elecciones para escoger a las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no se realizará en Cuba y Venezuela, informó este lunes 19 de octubre de 2026 José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La decisión se tomó tras analizar un informe presentado por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, indicó el funcionario.

Según dijo, en ambos países no existen las facilidades para realizar el proceso electoral en el que se elegirá a los funcionarios del CPCCS. Se conoce que son aproximadamente 10 000 ecuatorianos empadronados en Cuba y Venezuela.

La falta de representación diplomática de Ecuador en Venezuela y Cuba, impide que se realicen acciones propias de las elecciones como: definir los centros de votación, capacitar a los miembros de las mesas electorales y coordinar el envío y recepción de paquetes electorales, entre otros.

Impresión de papeletas electorales avanza

Cabrera también mencionó que la impresión de papeletas se realiza con normalidad desde el pasado 6 de octubre tras la firma de dos contratos con el Instituto Geográfico Militar (IGM). En total se imprimirá un total de 84 millones de papeletas, para todas las dignidades.

Hasta este lunes 19 de octubre del 2026 se han impreso más de 34 millones de documentos.