CNE distribuye 925 de los 2 339 kits técnicos para las elecciones seccionales

El CNE dijo que avanza en la distribución de kits técnicos para las elecciones seccionales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzó, este domingo 11 de octubre de 2026, con la distribución de 925 kits técnicos electorales destinados a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los 925 equipos tecnológicos serán utilizados en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, como parte de la jornada de votación prevista para el 29 de noviembre de 2026.

Según informó el organismo electoral, la distribución forma parte de un operativo que contempla la entrega de 2 339 kits técnicos a escala nacional y en el exterior.

¿Qué contienen los kits técnicos electorales?

Los kits técnicos electorales incluyen los equipos tecnológicos necesarios para la transmisión de datos durante los comicios. Cada kit cuenta con:

Computadora portátil

Escáner

Cables de poder

Cables USB

El CNE informó que el despliegue de los equipos continuará hasta cubrir las 24 provincias del Ecuador y las tres circunscripciones especiales del exterior.

🚚🗳️ | Con la presencia de nuestro presidente, José Cabrera Zurita, @jr_cabreraz, avanzamos en la distribución de los kits técnicos electorales para las #Elecciones2027Ec y la #ElecciónCPCCS2027. Los equipos se enviarán a las 24 provincias y a las tres circunscripciones especiales del exterior, para la jornada de sufragio del próximo 29 de noviembre. 🇪🇨 — cnegobec (@cnegobec) October 11, 2026

Con esta distribución, el organismo dijo que busca "garantizar las condiciones técnicas para ejecutar un proceso transparente, eficaz y conforme a los plazos establecidos en el calendario electoral".

¿Qué dignidades se elegirán?

Según el calendario del organismo electoral, las votaciones están previstas para el 29 de noviembre de 2026. En las urnas, los ecuatorianos elegirán a alcaldes, prefectos, concejales, miembros de las juntas parroquiales y a los vocales del Cpccs.