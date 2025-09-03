Personas que estuvieron en mesa en las elecciones de 2025 ya pueden cobrar compensación

Quienes estuvieron en mesa en las elecciones de 2025 ya pueden cobrar su compensación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició desde este miércoles 3 de septiembre del 2025 el pago de compensaciones a las personas que fueron miembros de las Juntas Receptoras del Voto en las Elecciones Generales de 2025.

El pago se realizará a 287 534 personas que fueron parte de las mesas electorales en la primera y segunda vuelta de las elecciones en las que se escogió al presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos.

Entre los seleccionados como miembros de mesa estuvieron estudiantes de educación superior (79,34%); empleados privados con título profesional (4,45%); servidores públicos con título profesional (6,43%), entre otros.

Los pagos se realizan a través de las ventanillas del Banco del Pacífico y BanEcuador, indicó el organismo en un comunicado de prensa. Los beneficiarios pueden cobrar su compensación hasta el 2 de febrero del 2026.

Quienes estuvieron en mesa electoral en las dos jornadas de elecciones recibirán un pago de 40 dólares.