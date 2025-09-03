Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Personas que estuvieron en mesa en las elecciones de 2025 ya pueden cobrar compensación

El CNE anunció que los pagos se realizarán a través del Banco del Pacífico y BanEcuador a escala nacional, con la cédula de ciudadanía.

Quienes estuvieron en mesa en las elecciones de 2025 ya pueden cobrar su compensación.

CNE

Redacción Teleamazonas.com

03 sep 2025 - 17:35

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició desde este miércoles 3 de septiembre del 2025 el pago de compensaciones a las personas que fueron miembros de las Juntas Receptoras del Voto en las Elecciones Generales de 2025.

El pago se realizará a 287 534 personas que fueron parte de las mesas electorales en la primera y segunda vuelta de las elecciones en las que se escogió al presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos.

Entre los seleccionados como miembros de mesa estuvieron estudiantes de educación superior (79,34%); empleados privados con título profesional (4,45%); servidores públicos con título profesional (6,43%), entre otros.

Los pagos se realizan a través de las ventanillas del Banco del Pacífico y BanEcuador, indicó el organismo en un comunicado de prensa. Los beneficiarios pueden cobrar su compensación hasta el 2 de febrero del 2026.

Quienes estuvieron en mesa electoral en las dos jornadas de elecciones recibirán un pago de 40 dólares.

