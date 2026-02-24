Comisión aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la ley de minería

La Comisión de Desarrollo Económico entregará este informe al Pleno de la Asamblea Nacional.

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la ley de minería enviado por el Ejecutivo con carácter económico urgente.

Los legisladores aprobaron el informe en una sesión virtual que se extendió desde las 21:00 del lunes 23 de febrero de 2026, hasta la medianoche.

El informe se aprobó con ocho votos a favor y dos en contra. Ahora el proyecto pasará al segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

El proyecto establece un marco normativo especial aplicable a las actividades de minería y energía eléctrica en los ámbitos público y privado, en todo el territorio.

Entre sus principales ejes se incluyen reformas a la Ley de Minería para regular con mayor claridad los actos administrativos previos a la actividad minera, actualizar el régimen de patentes de conservación, precisar las etapas de exploración y explotación.

También fortalecer los mecanismos de control ambiental y redefinir el sistema de regalías, asegurando que el Estado participe de manera justa en los beneficios de la explotación de los recursos naturales.

Asimismo, se incorporan disposiciones orientadas al fomento de la inversión productiva, mediante la creación de clústeres mineros integrales, la promoción de un entorno de seguridad jurídica y la articulación público-privada, sin menoscabo de los controles legales, ambientales y sociales.

En el ámbito energético, la propuesta introduce reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, orientadas a fortalecer la planificación sectorial, regular la generación distribuida para autoabastecimiento, así como, establecer condiciones claras para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria en proyectos estratégicos, garantizando siempre la rectoría, regulación y control del Estado.