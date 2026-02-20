Gobierno recuerda que está prohido obligar a empleados a asistir a movilizaciones
El Ministerio del Trabajo habilitó canales de denuncia y garantizó confidencialidad para servidores.
Ministerio del Trabajo prohíbe obligar a trabajadores a asistir a eventos.
API
Compartir
Actualizada:
20 feb 2026 - 14:38
El Ministerio del Trabajo emitió un comunicado este 20 de febrero de 2026 en el que recordó que ningún empleador, del sector público o privado, puede obligar a sus trabajadores a participar en eventos, concentraciones o movilizaciones de cualquier tipo.
La institución señaló que estas prácticas vulneran la libertad individual y los derechos laborales.
Además, el Ministerio del Trabajo informó que se han activado canales de denuncia para reportar posibles casos de coacción, garantizando confidencialidad y anonimato a los denunciantes. También advirtió que, tras las investigaciones correspondientes, se aplicarán sanciones conforme al Código del Trabajo y la normativa vigente.
El pronunciamiento se da tras denuncias recibidas sobre presuntas presiones a trabajadores para participar en actividades ajenas a sus funciones laborales, por lo que de existir, se aplicarán sanciones conforme a la Ley, con el objetivo de garantizar la libertad, estabilidad y dignidad de los trabajadores.
Los canales para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de coacción laboral:
- Canal web: www.contactociudadano.gob.ec
- Líneas telefónicas: 1800 266 822
- Atención presencial: ventanillas de las Direcciones Regionales del Trabajo a nivel nacional.
Compartir