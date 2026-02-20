Gobierno recuerda que está prohido obligar a empleados a asistir a movilizaciones

El Ministerio del Trabajo emitió un comunicado este 20 de febrero de 2026 en el que recordó que ningún empleador, del sector público o privado, puede obligar a sus trabajadores a participar en eventos, concentraciones o movilizaciones de cualquier tipo.

La institución señaló que estas prácticas vulneran la libertad individual y los derechos laborales.

Además, el Ministerio del Trabajo informó que se han activado canales de denuncia para reportar posibles casos de coacción, garantizando confidencialidad y anonimato a los denunciantes. También advirtió que, tras las investigaciones correspondientes, se aplicarán sanciones conforme al Código del Trabajo y la normativa vigente.

El pronunciamiento se da tras denuncias recibidas sobre presuntas presiones a trabajadores para participar en actividades ajenas a sus funciones laborales, por lo que de existir, se aplicarán sanciones conforme a la Ley, con el objetivo de garantizar la libertad, estabilidad y dignidad de los trabajadores.

Los canales para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de coacción laboral: