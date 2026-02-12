Informe borrador de la Comisión de Fiscalización recomienda el juicio político contra Mario Godoy

La noche de este jueves 12 de febrero se conoció el informe borrador de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional donde se recomienda dar paso al juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

El informe aún no se ha sometido a votación en la Comisión de Fiscalización, y se espera que este viernes 13 de febrero se decida si se aprueba o no el documento.

En las conclusiones del análisis de la actuación de pruebas el informe señala que "tras separar las deficiencias metodológicas de la acusación de los hechos probados durante la sustanciación, - la Comisión de Fiscalización - determina que el funcionario cuestionado Mario Fabricio Godoy Naranjo, vocal y Presidente del Consejo de la Judicatura, es responsable político por la manifiesta inoperancia en su gestión como máxima autoridad del órgano de gobierno, vigilancia y disciplina de la Función Judicial".

Para la Comisión la prueba de descargo presentada por Godoy "consistente en un compendio de memorandos y comunicaciones burocráticas, se constituyó paradójicamente en la prueba de cargo fundamental".

Según se detalla en el informe los "documentos demostraron que el Presidente del Consejo de la Judicatura conocía la gravedad de la situación, pero optó por una respuesta administrativa ordinaria, eludiendo su deber de liderazgo institucional y de coordinación efectiva, lo cual configura la causal de manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones".

En el informe se deja constancia que los asambleístas de la Revolución Ciudadana, proponentes del juicio político "no lograron sostener la carga probatoria de todos sus cargos iniciales", sin embargo "el procedimiento de sustanciación permitió identificar que las acciones realizadas por parte del funcionario cuestionado Mario Godoy Naranjo en el caso del Juez Carlos Serrano fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los administradores de justicia".

Con este antecedente el informe borrador señala que se recomienda "al Pleno de la Asamblea Nacional el respectivo juicio político".