Comisión de Seguridad de la Asamblea abre indagación por el ataque terrorista en Guayaquil
Fueron convocados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, y el comandante de la Policía Nacional.
Un hecho violento se registró en Guayaquil con un coche bomba y el tema llegará a la Asamblea Nacional.
21 oct 2025 - 08:06
La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional convocó para este martes 21 de octubre del 2025 a las autoridades por los ataques terrorista ocurrido en Guayaquil con un coche bomba afuera de un centro comercial y en una zona transitada del Puerto Principal.
En la convocatoria se puede leer que: "en el marco de la fiscalización que realiza esta Comisión de Seguridad a los hechos de terrorismo reportados en Guayaquil y otros puntos del país los días 14 y 15 de octubre del 2025 y que han afectado a la seguridad ciudadana", dice.
Están convocados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, y el comandante de la Policía Nacional, Pablo Vinicio Dávila. Los asambleístas quieren tener versiones claras de los hechos ocurridos y la información recopilada hasta el momento.
