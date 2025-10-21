Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

Comisión de Seguridad de la Asamblea abre indagación por el ataque terrorista en Guayaquil

Fueron convocados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, y el comandante de la Policía Nacional.  

Un hecho violento se registró en Guayaquil con un coche bomba y el tema llegará a la Asamblea Nacional.

Tomado de redes sociales

Actualizada:

21 oct 2025 - 08:06

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional convocó para este martes 21 de octubre del 2025 a las autoridades por los ataques terrorista ocurrido en Guayaquil con un coche bomba afuera de un centro comercial y en una zona transitada del Puerto Principal. 

En la convocatoria se puede leer que: "en el marco de la fiscalización que realiza esta Comisión de Seguridad a los hechos de terrorismo reportados en Guayaquil y otros puntos del país los días 14 y 15 de octubre del 2025 y que han afectado a la seguridad ciudadana", dice. 

Están convocados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, y el comandante de la Policía Nacional, Pablo Vinicio Dávila.  Los asambleístas quieren tener versiones claras de los hechos ocurridos y la información recopilada hasta el momento. 

