¿Kendry Páez enamorado? Los rumores sobre su nueva pareja en Argentina

El joven talento ecuatoriano Kendry Páez vuelve a estar bajo el foco mediático, pero esta vez no solo por su desempeño con el balón, sino por su vida sentimental. Tras su llegada a River Plate, la prensa argentina y sus seguidores en redes sociales han comenzado a especular sobre un posible romance que habría motivado su rápida adaptación a Buenos Aires.

Las teorías apuntan a que el mediocampista de 'La Tri' estaría viviendo un gran momento personal que complementa su etapa profesional en el fútbol internacional.

El nombre que ha tomado más fuerza en las últimas horas es el de Karla Paola, una reconocida modelo e influencer. Los usuarios de redes sociales han analizado meticulosamente las publicaciones de ambos, encontrando coincidencias que parecen irrefutables.

La prueba más comentada es una fotografía compartida por la modelo en la que aparece abrazada por un joven; aunque el rostro no es visible, los tatuajes en el brazo derecho coinciden con los diseños que luce el exjugador de Independiente del Valle.

A estas pistas digitales se suma el hecho de que se ha visto a la influencer luciendo la indumentaria del club "Millonario", lo que ha encendido las alarmas de un vínculo cercano con el ecuatoriano.

Este nuevo capítulo en la vida de Páez surge apenas meses después de que se le relacionara con otras figuras públicas como Mica Ybáñez, demostrando que el interés del público por su vida privada es tan alto como la expectativa por sus goles en el Monumental.

Pese al revuelo causado en plataformas como TikTok e Instagram, Kendry Páez ha preferido mantener el silencio y enfocarse en su carrera. Busca afianzarse en la titularidad del equipo de la Banda roja y comenzar a marcar goles.

El jugador, clave para el esquema de Sebastián Beccacece en la selección nacional, parece priorizar su estabilidad profesional mientras atraviesa el proceso de adaptación a la liga argentina. Por ahora, y a falta de una confirmación oficial, todo queda en el terreno de las especulaciones de una hinchada que sigue de cerca cada paso del "Niño de Oro".