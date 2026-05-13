Mundial 2026: EE.UU. flexibiliza pago de fianza de hasta USD 15 000 a hinchas y selecciones

El Departamento de Estado de los Estados Unidos detalló quienes estarán exentos de pagare la fianza para obtener la vida

Estados Unidos anunció, este miércoles 13 de mayo de 2026, que flexibilizará el sistema de pagos de fianza de los solicitantes de visado para determinados aficionados que deseen viajar al país con motivo del Mundial de fútbol, que empieza en junio de este año.

El país norteamericano ha empezado a exigir a personas de 50 países la entrega de entre 5 000 y 15 000 dólares para obtener un visado estadounidense, reembolsables una vez que regresen a su país de origen.

La iniciativa se enmarca dentro de una de las iniciativas del presidente Donald Trump para endurecer la política migratoria.

El Departamento de Estado dijo que eximiría de estos depósitos a los miembros de las selecciones que compitan en los partidos del Mundial en Estados Unidos.

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También a los hinchas de los países participantes que ya tengan entradas y se hayan inscrito en un sistema prioritario creado para los visados.

"Seguimos comprometidos con reforzar las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos y, al mismo tiempo, facilitar los viajes legítimos con motivo del próximo torneo de la Copa del Mundo", dijo Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares.

Afirmó que la administración Trump quiere organizar "la Copa Mundial de la FIFA más grande y exitosa de la historia".

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Cinco países clasificados para la máxima cita del fútbol figuran entre aquellos cuyos ciudadanos están obligados a pagar depósitos de garantía de visado: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

Al menos otras dos naciones clasificadas para el evento han sido objeto de vetos casi totales de entrada a Estados Unidos bajo Trump: Haití e Irán, país al que Estados Unidos e Israel atacaron el 28 de febrero.

El Mundial, que comienza el 11 de junio y acaba el 19 de julio, es coorganizado por Canadá, México y Estados Unidos.