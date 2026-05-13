Tokyo Dream Park: el nuevo parque inmersivo en Japón con el mundo de Doraemon

El parque temático de Doraemon más grande de la historia abre sus puertas en Ariake

TOKYO DREAM PARK abrió oficialmente sus puertas en el sector de Ariake, en Tokio, como uno de los proyectos de entretenimiento más ambiciosos del país.

El complejo multifuncional fue inaugurado el 27 de marzo de 2026 por la corporación TV Asahi bajo el concepto “Todo comienza con la pasión”.

Un parque para conciertos, teatro y experiencias inmersivas

El recinto cuenta con nueve pisos sobre superficie y uno subterráneo, integrando salas de conciertos, teatro, exposiciones, restaurantes y terrazas.

Entre sus espacios principales destaca:

SGC Hall Ariake : una arena con capacidad de hasta 5.000 personas

: una arena con capacidad de hasta 5.000 personas EX Theater Ariake : teatro con 1.500 butacas y aislamiento acústico especializado

: teatro con 1.500 butacas y aislamiento acústico especializado EX Studio7 y Studio8: espacios tecnológicos para eventos y exposiciones inmersivas

Doraemon tendrá su mayor evento en Japón

Uno de los grandes atractivos será la llegada de Doraemon con la exposición “100% Doraemon & Friends”, que ya recorrió ciudades como Hong Kong, Shanghái y Bangkok.

La experiencia incluirá instalaciones interactivas, colaboraciones especiales y contenidos inspirados en las películas del icónico personaje japonés.

Arte digital inmersivo

El complejo también albergará “RÊVE DES LUMIÈRES”, la primera versión japonesa del famoso teatro de arte digital inmersivo nacido en París.

La experiencia utilizará más de 100 proyectores y sonido envolvente para crear exposiciones inmersivas de artistas como Vincent van Gogh.

Invitados y ceremonia

La inauguración contó con la presencia del dúo humorístico Sandwichman, el escritor y actor Shigeaki Kato y Doraemon, quienes participaron en la ceremonia oficial.

El nuevo espacio busca consolidarse como uno de los principales polos de entretenimiento y cultura tecnológica de Japón.