Conaie rechaza la intervención de Estados Unidos en Venezuela, este sábado 3 de enero
La organización indígena rechazó la acción militar impulsada por Donald Trump en Caracas. Lo hizo a través de un comunicado.
La Conaie rechazó la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Actualizada:
03 ene 2026 - 15:39
A través de un comunicado, la Conaie condenó "la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela". De acuerdo con la organización indígena, la incursión del sábado 3 de enero del 2026, obedece a intereses geopolíticos y económicos.
De acuerdo con la Conaie, los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades son actos ilegales, cobardes e injustificados contra una nación soberana "que no ha agredido a Estados Unidos, ni a ningún otro país".
Según el comunicado, la agresión norteamericana es una "amenaza directa a la soberanía y a la paz de Latinoamérica.
Donald Trump ordenó el ataque de Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero del 2026. En la intervención, fue detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. Ambos serán juzgados por narcoterrorismo en EE.UU.
