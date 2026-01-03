Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

Conaie rechaza la intervención de Estados Unidos en Venezuela, este sábado 3 de enero

La organización indígena rechazó la acción militar impulsada por Donald Trump en Caracas. Lo hizo a través de un comunicado. 

La Conaie rechazó la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

redes sociales

Autor

Pablo Campos

Actualizada:

03 ene 2026 - 15:39

Unirse a Whatsapp

A través de un comunicado, la Conaie condenó "la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela". De acuerdo con la organización indígena, la incursión del sábado 3 de enero del 2026, obedece a intereses geopolíticos y económicos.

De acuerdo con la Conaie, los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades son actos ilegales, cobardes e injustificados contra una nación soberana "que no ha agredido a Estados Unidos, ni a ningún otro país". 

Según el comunicado, la agresión norteamericana es una "amenaza directa a la soberanía y a la paz de Latinoamérica. 

Donald Trump ordenó el ataque de Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero del 2026. En la intervención, fue detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. Ambos serán juzgados por narcoterrorismo en EE.UU. 

