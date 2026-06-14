Hinchas de Ecuador, listos para vivir el debut de Ecuador en el Mundial

Los hinchas de Ecuador esperan el debut de la Tri

Camisetas, banderas, pañuelos y trompetas son parte de los artículos que este domingo 14 de junio se comercializan en diferentes calles de Quito.

El ambiente se siente en la ciudadanía previo al debut de la selección ecuatoriana. Familias enteras salieron a realizar sus actividades usando la 'piel' de la Tri.

Los patios de comidas de algunos centros comerciales, del norte de la capital, se pintaron de amarillo. Varios hinchas protagonizan la previa del encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil.

Supermercados llenos en la previa del partido

En zonas como la Universidad Central o la Plaza Foch, centro norte de Quito, donde existen decenas de bares y discotecas se registra un 50 % de ocupación.

"Es domingo y como pasan el partido en señal abierta, la gente probablemente lo vea en casa con su familia", dice José, trabajador de un bar de la Plaza Foch, quien intentan que las personas que pasan por el lugar ingresen a su karaoke.

Él, al igual que otros comerciantes, prepararon promociones, colocaron pantallas gigantes y generaron un ambiente futbolero en sus espacios para atraer a los hinchas.

Otro de los escenarios donde se registra gran afluencia de hinchas son los supermercados, donde la gente se acerca a adquirir bebidas, golosinas, o productos para asados, principalmente.