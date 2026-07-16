Cpccs no suspenderá concurso para designar al nuevo Fiscal General

Cpccs no suspenderá el concurso para designar al nuevo Fiscal General

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió este jueves, 16 de julio del 2026, continuar con el concurso para la designación del nuevo Fiscal General del Estado.

El Pleno descartó la suspensión del proceso y dispuso avanzar hacia la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana, tras conocer el informe final de calificación de méritos.

Cpccs da paso a una nueva fase del concurso

Durante la Sesión Extraordinaria N.° 17, el Pleno del Cpccs conoció el informe final de la fase de calificación de méritos y recalificación, elaborado por la Comisión Ciudadana de Selección.

Con esa resolución, el organismo dispuso que el proceso continúe conforme al cronograma establecido.

Fase de escrutinio público e impugnación ciudadana

La siguiente etapa del concurso corresponde al escrutinio público e impugnación ciudadana, mecanismo previsto en la normativa para que la ciudadanía pueda revisar la información de los postulantes y presentar observaciones dentro de los plazos establecidos.

Uno de los puntos tratados por el Pleno fue un pedido para suspender los términos y plazos del concurso.

Sin embargo, los consejeros concluyeron que no existen motivos para detener el proceso, al considerar que los asuntos pendientes que impedían su avance ya fueron resueltos.

Presupuesto garantizado para continuar

El presidente del Cpccs informó que el organismo ya cuenta con la asignación presupuestaria necesaria para desarrollar las siguientes fases del concurso.

Estos recursos permitirán ejecutar los procedimientos administrativos requeridos para la continuidad del proceso.

Como parte de las próximas etapas, el Consejo iniciará la contratación de catedráticos que integrarán el equipo de expertos encargado de participar en la fase de oposición.

También se implementará la infraestructura tecnológica y logística necesaria para el desarrollo del concurso.

Finalmente, el Pleno dispuso que la Comisión Ciudadana de Selección actualice el cronograma y continúe con el desarrollo del concurso.