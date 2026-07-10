Concurso para Fiscal: Comisión Ciudadana da trámite a denuncia presentada por José de la Gasca

El Cpccs designó a una comisión que se encarga de llevar adelante el Consurso de Selección del Fiscal General del Estado.

La Comisión Ciudadana de Selección activó la facultad de verificación dentro del concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado y notificó a José de la Gasca Domínguez para que presente sus descargos frente a la denuncia que realizó tras su postulación.

Según informó la Comisión la noche de este viernes 10 de julio de 2026, De La Gasca dispondrá de tres días, contados desde la notificación, para entregar las pruebas que considere pertinentes.

La denuncia hace referencia a un presunto conflicto de intereses y a la supuesta omisión del formulario específico relacionado con este requisito, considerado obligatorio dentro del proceso de selección.

La Comisión señaló que esta actuación se desarrolla en el marco de la facultad de verificación prevista en la normativa vigente y que el trámite se realizará respetando el debido proceso.

Con esta etapa, el organismo analizará la documentación y los argumentos que presente el postulante antes de adoptar una decisión dentro del concurso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.