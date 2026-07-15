Cpccs aprobó la conformación de veeduría para vigilar el concurso de jueces nacionales
El 3 de julio, el Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento que guiará el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia
El Pleno del Cpccs realizó una sesión este miércoles 15 de julio de 2026.
Cpccs
Compartir
Actualizado:
15 jul 2026 - 22:40
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) aprobó, el miércoles 15 de julio de la conformación de una veeduría para la vigilancia del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Previamente, el 3 de julio, el Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento que guiará el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. El siguiente paso es la convocación que está prevista para agosto de 2026.
El Consejo de la Judicatura prevé que Ecuador cuente con al menos 34 nuevos magistrados nacionales designados para febrero de 2027.
El objetivo es designarán jueces para las salas Contencioso Administrativa, Tributaria, Penal, Civil, laboral, Familia, Niñez y Adolescencia. En el nuevo reglamento se estipula que los interesados deberán postular por especialidad para cada una de las salas del Alto Tribunal.
Fases del concurso
El proceso de selección de jueces nacionales constará de ocho fases:
- Convocatoria
- Postulación
- Etapa de méritos
- Examen de confianza
- Prueba Psicológica
- Impugnación ciudadana
- Fase de oposición
- Audiencia pública
¿Cómo se calificará a los aspirantes?
Los postulantes a jueces nacionales serán calificados sobre 100 puntos: 50 correspondientes a méritos y 50 a la fase de oposición, integrada por una prueba teórica y una prueba práctica.
Finalmente, comparecerán a una audiencia pública para exponer su trayectoria profesional y experiencia laboral; así como, su visión sobre la administración de justicia.
Compartir