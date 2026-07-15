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Política

Cpccs aprobó la conformación de veeduría para vigilar el concurso de jueces nacionales

El 3 de julio, el Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento que guiará el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia

El Pleno del Cpccs realizó una sesión este miércoles 15 de julio de 2026.

Cpccs

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

15 jul 2026 - 22:40

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El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) aprobó, el miércoles 15 de julio de la conformación de una veeduría para la vigilancia del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Previamente, el 3 de julio, el Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento que guiará el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. El siguiente paso es la convocación que está prevista para agosto de 2026.

El Consejo de la Judicatura prevé que Ecuador cuente con al menos 34 nuevos magistrados nacionales designados para febrero de 2027.

El objetivo es designarán jueces para las salas Contencioso Administrativa, Tributaria, Penal, Civil, laboral, Familia, Niñez y Adolescencia. En el nuevo reglamento se estipula que los interesados deberán postular por especialidad para cada una de las salas del Alto Tribunal.

Fases del concurso

El proceso de selección de jueces nacionales constará de ocho fases:

  • Convocatoria
  • Postulación
  • Etapa de méritos
  • Examen de confianza
  • Prueba Psicológica
  • Impugnación ciudadana
  • Fase de oposición
  • Audiencia pública

  • Concurso para Fiscal General vuelve al Pleno del Cpccs

¿Cómo se calificará a los aspirantes?

Los postulantes a jueces nacionales serán calificados sobre 100 puntos: 50 correspondientes a méritos y 50 a la fase de oposición, integrada por una prueba teórica y una prueba práctica.

Finalmente, comparecerán a una audiencia pública para exponer su trayectoria profesional y experiencia laboral; así como, su visión sobre la administración de justicia.

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