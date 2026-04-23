Concurso para Fiscal General: 28 candidatos avanzan en el proceso
Solo 28 candidatos siguen en la carrera en busca de convertirse en Fiscal General del Estado.
El concurso para Fiscal General entró en la fase de evaluación de méritos.
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Fecha de publicación
23 abr 2026 - 13:58
Solo 28 de 75 postulantes siguen en la carrera por convertirse en Fiscal General de Ecuador. El próximo 6 de mayo de 2026 se conocerán los resultados de la evaluación de méritos.
En esta etapa del concurso público, la Comisión Ciudadana de Selección analizará la experiencia académica y trayectoria profesional de los aspirantes a convertirse en la primera autoridad de la Fiscalía.
Mediante un sorteo se asignó, a cada comisionado, un grupo de expedientes de los postulantes que avanzaron a la fase de calificación de méritos. Cada uno calificará el expediente y presentará un reporte individual.
Luego de esto, la ciudadanía podrá impugnar las candidaturas.
Los postulantes impugnados deberán presentar sus pruebas de descargo y su contestación por escrito, después de lo cual la Comisión señalará el día y la hora para la audiencia pública.
¿Cómo se califica a los postulantes?
El concurso es sobre 100 puntos:
- Méritos (50 pts): Experiencia y formación académica.
- Oposición (50 pts): Divididos en examen escrito (30 pts) y prueba oral (20 pts).
Luego de terminadas todas las fases, el Cpccs tendrá dos días para designar al candidato con el mayor puntaje y quien asumirá como Fiscal General del Estado.
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