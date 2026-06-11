CNE abrió la convocatoria para postular al Cpccs; conozca fechas y requisitos

Los ecuatorianos elegirán en las urnas a los nuevos vocales del Cpccs.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves 11 de junio de 2026 la convocatoria oficial para la recepción de postulaciones de candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), como parte del cronograma de las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027.

Con esta resolución, el organismo electoral inicia el proceso para seleccionar a los aspirantes que buscarán integrar el CPCCS durante el período 2027-2031.

¿Quiénes pueden postularse al CPCCS?

El CNE convocó a los ecuatorianos que deseen participar en el proceso de selección de candidaturas, ya sea de manera individual o con el respaldo de organizaciones sociales.

Los postulantes deberán someterse a una fase de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades, procedimiento que permitirá definir el listado oficial de candidatos que participarán en las elecciones.

Fechas para presentar postulaciones

Según la convocatoria aprobada por el Pleno del CNE, las postulaciones se receptarán entre el 12 y el 25 de junio de 2026.

Los interesados podrán entregar la documentación requerida en:

La Secretaría General del Consejo Nacional Electoral.

Las secretarías de las Delegaciones Provinciales Electorales.

Las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

La atención se realizará desde las 08:30 hasta las 18:00 durante el período establecido.

El organismo electoral informó que el formulario único de postulación, así como el reglamento y el instructivo que regulan el proceso, estarán disponibles para consulta y descarga en el portal web del CNE.