Avanza selección de Fiscal General: Comisionados tienen 10 días para evaluar méritos

La Comisión Ciudadana de Selección realizó el sorteo de los 28 expedientes de los postulantes a Fiscal General del Estado.

La fase de calificación de méritos de los postulantes a Fiscal General del Estado se inició, este martes 21 de abril de 2026, con el sorteo para la asignación de los expedientes de los 28 candidatos.

En esta etapa del concurso público, la Comisión Ciudadana de Selección analizará la experiencia académica y trayectoria profesional de los aspirantes a convertirse en la primera autoridad de la Fiscalía.

Mediante un sorteo se asignó, a cada comisionado, un grupo de expedientes de los postulantes que avanzaron a la fase de calificación de méritos.

Los comisionados cuentan con el término de 10 días para la revisión y análisis de la documentación de las 28 aspirantes.

El sorteo se realizó mediante una plataforma tecnológica que emplea un algoritmo de seguridad que elimina la discrecionalidad humana. "Esto garantiza un proceso auditable e inalterable, así como la integridad y equidad en la asignación de expedientes", señaló el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El resultado del sorteo fue el siguiente:

Sorteo de la fase de méritos del concurso para Fiscal General Cpccs

Cada comisionado realizará la calificación del expediente sorteado y generará un reporte individual. Posteriormente, todos los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, revisarán las calificaciones otorgadas de manera individual, previo a la elaboración del informe final.

El proceso de calificación se realizará a través de la plataforma tecnológica con un acceso único para cada comisionado, registro de horarios de ingreso y actividades realizadas.