Conferencia Episcopal se ofrece a colaborar y plantea un diálogo para el fin del paro en Ecuador

A través de un comunicado, este miércoles 1 de octubre del 2025, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana planteó un diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, para tratar de poner fin al paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

Los obispos del Ecuador en su comunicado insistieron en la invitación a las autoridades, movimientos y organizaciones sociales, actores económicos y ciudadanía a dialogar y cooperar para encontrar una salida a las protestas.

“Queridos hermanos, los Obispos del Ecuador seguiremos contribuyendo con nuestra palabra y nuestra acción en trazar, junto con cada uno de ustedes, caminos de diálogo y reconciliación, asegurándole así al Ecuador un futuro en el que todos encuentren oportunidades de desarrollo y progreso”, dice el comunicado de la Iglesia Católica.

La postura de la iglesia se conoció después de 10 días de paralizaciones que se inició el 22 de septiembre en contra de la medida del Ejecutivo. La violencia en los enfrentamientos ya ha dejado un fallecido.

La conferencia insistió en que “hoy más que nunca necesitamos que el diálogo, el encuentro, la escucha sea una verdadera política de estado, no de coyuntura sino de siempre”. Esa es, en democracia, la mejor manera de cuidar el tejido social, la inclusión de todos, la legalidad y las instituciones que garantizan la vida democrática”, dicta el pronunciamiento.