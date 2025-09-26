Expoflores denuncia asalto a fincas y pérdidas comerciales millonarias por paro en Ecuador

Los campesinos de las comunidades del pueblo Kichwa Karanki se movilizaron en Ibarra.

La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores en Ecuador (Expoflores) denunció este viernes 26 de septiembre del 2025 que sufren pérdidas comerciales millonarias por los reiterados cierres viales a causa del paro nacional que cumplió su quinto día en Ecuador.

Los empresarios denunciaron que algunos manifestantes han ingresado de forma violenta a las fincas florícolas para forzar a los empleados a unirse a las manifestaciones convocadas en contra de las políticas económicas del Gobierno, sobre todo por la eliminación del subsidio al diésel.

Los incidentes en las fincas florícolas se produjeron en la provincia de Imbabura, una de las más afectadas por las marchas. Según Expoflores, los manifestantes ingresaron "de manera violenta" para amenazar y obligar a los trabajadores a abandonar sus labores y unirse a las protestas.

"Estas acciones atentan directamente contra los derechos fundamentales de los trabajadores y generan un ambiente de inseguridad en las comunidades", dicen los empresarios en declaraciones a la prensa.

Además, denunciaron que robaron los teléfonos personales de los trabajadores para "no dejar evidencia" de lo ocurrido; unas acciones que catalogaron como actos de "terrorismo", como señalaron en su cuenta de X.

Un millón de dólares perdido al día

Expoflores calcula una pérdida de un millón de dólares al día como consecuencia del bloqueo de vías durante las manifestaciones.

"Gracias al trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, los cierres han sido parciales en algunos sectores, lo que nos ha permitido movilizar parte de la producción", explicaron.

No obstante, de llegar a producirse cierres totales de las vías, calculan que las pérdidas podrían escalar a entre 2 y 2,5 millones de dólares por día, lo que sería "insostenible para el sector".

Como gremio, Expoflores destacó su respeto al derecho a la protesta siempre que se ejerza con base en el diálogo, pero solicitaron el cese de estas paralizaciones para poder retomar sus actividades con normalidad. Indican que el objetivo es evitar que el conflicto afecte la relación con las empresas en el exterior, en caso de que no puedan exportar y cumplir con los contratos ya establecidos.

La provincia de Imbabura es una de las más afectadas por el paro nacional convocado el pasado viernes por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Solo el lunes, en la ciudad de Otavalo (Imbabura) se produjo -según la Fiscalía- la quema de 10 vehículos, una comisaría y la agresión a dos agentes, lo que provocó el ingreso a prisión preventiva de 12 de los detenidos.

Las protestas estuvieron localizadas en unas tres provincias de la sierra ecuatoriana y algunos puntos de la Amazonía durante los cuatro primeros días de las protestas.

El jueves, en Imbabura se registraron altercados entre comerciantes y manifestantes porque estos últimos les exigían a los primeros que cierren sus locales, pero ellos defendían su derecho a trabajar.

Este viernes, se registraron esporádicos cortes de vías también en la región costera del país.

En Jipijapa, ubicada en la provincia de Manabí, agricultores pertenecientes a la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc) cortaron la carretera que une Jipijapa y Guayaquil, pero poco después la Policía logró despejarla.